 

«Орелстрой» планирует сдать 100 тысяч квадратных метров жилья

11.12.2017 Новости, Общество

Такие объемы заявлены на 2018 год.

ПАО «Орелстрой» намерен увеличить объем ввода жилья до 100 тысяч квадратных метров в 2018 году. Об этом «ОрелГраду» сообщили в компании.

Несмотря на изменения строительного законодательства, компания строит оптимистичные планы. В 2017 году было заключено почти на 20% больше договоров на покупку квартир, чем в 2016 году. Ведется застройка микрорайонов «Зареченский» и «Болховский», сдано уже около 75 тысяч кв. м. жилья. Также «Орелстрой» приобрел площадку на улице Игнатова. Разрабатывается проект земельного участка на Московском шоссе, где, по планам, будет возведен микрорайон «Московский парк».

Напомним, Орелстат сообщал о падении рынка жилья в регионе. Компании-застройщики снизили показатели своей работы почти на 30 процентов. Орловщина заняла 62 место из 84 по доступности жилья в ипотеку, показатель оказался меньше среднероссийского. Снижение показателей связано во многом с отсутствием «резервных» оборотных средств у потенциальных застройщиков, а также с нехваткой финансирования на обеспечение земельных участков, предполагаемых под комплексную застройку, с инженерными инфраструктурами.

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Орелград. 2017 год

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