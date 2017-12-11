СК заподозрил экс-директора «Орелгортеплоэнерго» в выводе денег

Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, с декабря 2015 года по июнь 2017 года Дорофеев заключил договоры займа с семью организациями. После этого «Орелгортеплоэнерго» перечислило им более 139 миллионов рублей. До настоящего времени ни эти деньги, ни проценты в размере 13 миллионов не вернулись на счет компании. Ущерб, нанесенный приезжим чиновником компании, оценили в 150 млн.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

Владимир Дорофеев, прибывший в Орел из Санкт-Петербурга, возглавил «Орелгортеплоэнерго» в 2015 году. В том же году акции предприятия были переданы из муниципальной собственности в областную. Об отставке менеджера стало известно 22 ноября 2017 года, перед этим силовики проводили обыски и выемки документов в офисе компании.