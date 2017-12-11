Утром в Орловской области были сбиты еще два пешехода

ГИБДД озаботилась тенденцией и выходит в рейды.

Утром 11 декабря в Орловской области в ДТП пострадали два пешехода, сообщили в УМВД по Орловской области. В 8:00 в Колпне на улице Советской водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Десятью минутами ранее в Болхове на улице Свердлова в районе дома №117 автомобиль «Рено» сбил 65-летнего пенсионера. Он переходил дорогу в неположенном месте. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Напомним, на выходных под колеса авто попали пять пешеходов. Большинство аварий пришлось на темное время суток. В УГИБДД по Орловской области объявили о старте профилактического мероприятия «Пешеход», которое продлится с 12 по 19 декабря. Инспекторы будут ловить водителей, не пропускающих пешеходов, а также самих пешеходов.

— За истекший период 2017 года на территории области произошло 217 наездов на пешеходов, в которых погибло 23 человека, 197 получили ранения, в том числе 36 детей, — добавили в ГИБДД.