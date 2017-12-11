В Орле поймали ребенка-наркомана

16-летний парень хранил почти 100 граммов порошка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Орла за приобретение и хранение наркотических средств. Об этом 11 декабря сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в ноябре парень приобрел два пакета с порошком, состав которого содержал наркотик. Сделка была совершена в Северном районе. Утверждается, что запрещенное вещество было куплено для личного употребления.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.