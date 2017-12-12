 

Две девушки пострадали в ДТП на «Экране»

12.12.2017 Новости, Происшествия

Им не потребовалась госпитализация.

19-летняя и 21-летняя девушки получили травмы в результате ДТП, которое случилось на улице Московской 11 декабря. Об этом сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Молодые орловчанки ехали в автомобиле ВАЗ-2112, который в 17:35 проезжал по Московской в сторону завода им. Медведева. Неожиданным препятствием стал внедорожник «Мицубиси Паджеро», водитель которого разворачивался на перекрестке и не уступил дорогу встречной легковушке.

Госпитализация девушкам не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.

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