Орловцам предложат тройной квадруполь

Орловский референтный центр приобрел высокотехнологичное оборудование.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора», жители Орловской области в ближайшее время получат новую услугу. Проверять безопасность пищевых продуктов будут на новом высокотехнологичном оборудовании. Центр приобрел так называемый тройной квадруполь — жидкостный хромато-масс-спектрометр. Сейчас оборудование проходит процедуру тестирования.

— Прибор с высокой точностью и в короткие сроки выявляет остаточное количество химических веществ в пищевой и растительной продукции — пестициды, гормоны, стероиды, антибиотики и антигельминтики, — пояснили в референтном центре. — В оборудовании предусмотрена специальная библиотека молекулярного профиля различных веществ. С ее данными сравниваются результаты исследования, на основании чего можно судить о безопасности анализируемого продукта.

Полный запуск оборудования намечен на январь-февраль 2018 года.