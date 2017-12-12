Под Орлом особо опасного преступника оставили без конвоя

Прокуратура опротестовала действия руководства исправительной колонии.

Орловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях опротестовал незаконное постановление. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ходе надзора нарушение было выявлено в исправительной колонии строгого режима №2, расположенной в городе Ливны. Осужденному за ряд преступлений, в том числе особо тяжкого, незаконно предоставили право передвижения без конвоя.

Соответствующее постановление издал начальник колонии. Прокуратура внесла протест, после чего постановление было отменено. Особо опасного преступника вновь лишили права передвигаться без конвоя.