Сергей Панкратов назначен зампрокурора Орловской области

Приказ о назначении издал генпрокурор Юрий Чайка.

Приказом генерального прокурора Российской Федерации №1291-к от 8 декабря 2017 года на должность заместителя прокурора Орловской области назначен старший советник юстиции Сергей Панкратов. Об этом сообщает прокуратура региона. Она же приводит его краткую биографию.

Сергей Панкратов работает в органах прокуратуры области с 1999 года. В последнее время он занимал должность старшего помощника прокурора области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.

Ранее работал старшим следователем прокуратуры Заводского района Орла, следователем по особо важным делам прокуратуры области, прокурором Новосильского района, а также старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации в декабре 2015 года Сергей Панкратов награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», — отметили в прокуратуре области.