Сын Усикова получил очередную должность

В его трудовой книжке появится новая запись.

Роман Усиков, сын бывшего главы администрации Орла и зампреда правительства региона Андрея Усикова, стал заместителем директора ООО «Экополис», утверждают «Орловские новости». Роман Усиков будет заниматься «решением административных вопросов».

Роман Усиков успел поработать и в областном департаменте строительства и ЖКХ, и в региональном фонде капремонта. Последним его местом трудоустройства стал «Орелгосзаказчик», где он не продержался и недели. Таким образом, с момента назначения своего отца Андрея Усикова на пост сначала заместителя главы администрации, а затем и сити-менеджера он сменил четыре высоких поста.

Компания «Экополис» строит мусороперерабатывающий завод неподалеку от орловского полигона. Работы подходят к завершению.