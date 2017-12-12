 

В Орле готовят дизайн-код для фасадов

12.12.2017 Новости, Общество

В документе будет утверждено, как можно и нельзя оформлять рекламу на зданиях.

В Орле завершается подготовка проекта изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания, сообщил замглавы администрации Олег Минкин на совещании 12 декабря. Они коснутся рекламных вывесок на зданиях.

В новом документе будут указаны типовые образцы того, как можно и как нельзя оформлять рекламу на фасадах. Вскоре проект будет готов, и его разместят на официальном сайте мэрии для общественного обсуждения.

— Все высказанные в ходе обсуждения предложения и замечания необходимо будет учесть в окончательной редакции, — поручил глава администрации Александр Муромский и попросил ускорить работу над завершением.

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