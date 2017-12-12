В Орле готовят дизайн-код для фасадов

В документе будет утверждено, как можно и нельзя оформлять рекламу на зданиях.

В Орле завершается подготовка проекта изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания, сообщил замглавы администрации Олег Минкин на совещании 12 декабря. Они коснутся рекламных вывесок на зданиях.

В новом документе будут указаны типовые образцы того, как можно и как нельзя оформлять рекламу на фасадах. Вскоре проект будет готов, и его разместят на официальном сайте мэрии для общественного обсуждения.

— Все высказанные в ходе обсуждения предложения и замечания необходимо будет учесть в окончательной редакции, — поручил глава администрации Александр Муромский и попросил ускорить работу над завершением.