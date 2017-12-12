В Орле нашли замену богатырю Муромскому

Вакантное место может занять Алексей Берестов.

Основным кандидатом на пост начальника управления физической культуры и спорта Орловской области является Алексей Берестов, сообщает «Вечерний Орел». В ближайшее время ожидается его назначение. По данным «ОрелГрада», это почти решенный вопрос.

В последние годы Алексей Берестов руководил Спортивным клубом ОГУ, а до объединения вузов занимал аналогичную должность в ГУ-УНПК.

Место начальника управления физкультуры и спорта стало свободным после отставки Александра Муромского. Проработавший три года в Орловской области чиновник запомнился в основном не развитием спорта, а рекордами и массовыми мероприятиями. В отличие от него, у Берестова есть реальный опыт развития и популяризации спорта — в рамках вуза. В частности, именно университет после ухода в небытие ФК «Орел» выставил свою команду на первенство III дивизиона.