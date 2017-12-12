 

В Орле нашли замену богатырю Муромскому

12.12.2017 Новости, Политика

Вакантное место может занять Алексей Берестов.

Основным кандидатом на пост начальника управления физической культуры и спорта Орловской области является Алексей Берестов, сообщает «Вечерний Орел». В ближайшее время ожидается его назначение. По данным «ОрелГрада», это почти решенный вопрос.

В последние годы Алексей Берестов руководил Спортивным клубом ОГУ, а до объединения вузов занимал аналогичную должность в ГУ-УНПК.

Алексей Берестов

Место начальника управления физкультуры и спорта стало свободным после отставки Александра Муромского. Проработавший три года в Орловской области чиновник запомнился в основном не развитием спорта, а рекордами и массовыми мероприятиями. В отличие от него, у Берестова есть реальный опыт развития и популяризации спорта — в рамках вуза. В частности, именно университет после ухода в небытие ФК «Орел» выставил свою команду на первенство III дивизиона.

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования