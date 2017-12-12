В Орле продолжают готовиться к Новому году

Иллюминацию на главной елке зажгут после 20 декабря.

Администрация Орла сообщила о том, что на следующей неделе город будет готов к новогодним праздникам. Завершается установка ели на площади Ленина. Включение гирлянд произойдет после 20 декабря. К этому же времени пообещали подсветить еще пять елей: у администрации Северного района, на площади Жукова, на площади Мира, на Комсомольской площади и у театра «Свободное пространство».

УКХ провело инвентаризацию всех праздничных украшений. Сломанное световое оборудование ремонтирует «Орелоблэнерго».