 

В Орле продолжают готовиться к Новому году

12.12.2017 Новости, Общество

Фото Виктора Каплина

Иллюминацию на главной елке зажгут после 20 декабря.

Администрация Орла сообщила о том, что на следующей неделе город будет готов к новогодним праздникам. Завершается установка ели на площади Ленина. Включение гирлянд произойдет после 20 декабря. К этому же времени пообещали подсветить еще пять елей: у администрации Северного района, на площади Жукова, на площади Мира, на Комсомольской площади и у театра «Свободное пространство».

УКХ провело инвентаризацию всех праздничных украшений. Сломанное световое оборудование ремонтирует «Орелоблэнерго».

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