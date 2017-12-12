Жители «карточного домика» будут судиться с мэрией Орла

Они недовольны оценкой жилья.

Шестеро владельцев квартир в доме №68 на набережной Дубровинского планируют обратиться в суд по поводу оценки своего жилья, сообщил 12 декабря замглавы администрации Орла Олег Минкин на совещании.

— Всего собственникам предстоит выдать 37 соглашений о предоставлении единовременных выплат. В настоящий момент 26-ти собственникам документы вручены, 14 из них заключены в двустороннем порядке. Шесть собственников отказались от подписания соглашений, они планируют оспорить оценку помещения в суде, — сказал Минкин.

Независимая экспертиза оценила 1 квадратный метр жилья в 50 тысяч рублей. Александр Муромский поручил до конца года обеспечить всех собственников жильем.

Напомним, мэрия ранее предлагала выкупить квартиры по 35 тысяч рублей за квадратный метр. Жители были недовольны, но в большинстве своем согласны со стоимостью, предложенной независимой оценкой. Сейчас выяснилось, что и она не устраивает всех.