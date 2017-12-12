 

Жители «карточного домика» будут судиться с мэрией Орла

12.12.2017 Новости, Общество

Они недовольны оценкой жилья.

Шестеро владельцев квартир в доме №68 на набережной Дубровинского планируют обратиться в суд по поводу оценки своего жилья, сообщил 12 декабря замглавы администрации Орла Олег Минкин на совещании.

— Всего собственникам предстоит выдать 37 соглашений о предоставлении единовременных выплат. В настоящий момент 26-ти собственникам документы вручены, 14 из них заключены в двустороннем порядке. Шесть собственников отказались от подписания соглашений, они планируют оспорить оценку помещения в суде, — сказал Минкин.

Независимая экспертиза оценила 1 квадратный метр жилья в 50 тысяч рублей. Александр Муромский поручил до конца года обеспечить всех собственников жильем.

Напомним, мэрия ранее предлагала выкупить квартиры по 35 тысяч рублей за квадратный метр. Жители были недовольны, но в большинстве своем согласны со стоимостью, предложенной независимой оценкой. Сейчас выяснилось, что и она не устраивает всех.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования