 

В Орле скорректируют маршрут №23

13.12.2017 Новости, Общество

Фото orel-transport.ru

Жители новой Раздольной пожаловались на то, что автобусы больше не ходят через их улицу.

Администрация Орла пересмотрит схему движения маршрута №23. Соответствующее поручение дал сити-менеджер Александр Муромский.

Ранее маршрут проходил от санатория «Лесной» через новую дорогу по улице Раздольной и шел до «Гринна». В сентябре отправной пункт изменили на улицу Силикатную, и жители микрорайона, оставленные без транспорта, пожаловались на это главе администрации через депутата Евгения Косогова.

— Пригласите жителей Северного района, депутата по округу, перевозчика, внимательно рассмотрите предложения, которые поступили по этому вопросу в администрацию Орла, и примите такое решение, которое не оставит без транспортного обслуживания ни Северный район, ни улицу Силикатная, — поручил Александр Муромский.

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