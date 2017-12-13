В Орле суд отобрал права у параноика

Удовлетворены исковые требования прокуратуры в интересах горожан.

Дело рассмотрел Железнодорожный районный суд Орла. Исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц подала прокуратура. Надзорное ведомство просило аннулировать водительское удостоверение, выданное местному жителю. Он имеет право управления транспортными средствами категории «ВС».

В суде была представлена справка областного психоневрологического диспансера. Из нее следует, что водитель находится под наблюдением учреждения и состоит на учете с диагнозом «параноидная шизофрения». Указанное заболевание в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2014 года № 1604 является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Суд установил, что ответчик неоднократно проходил курс лечения в областной психиатрической больнице. Несмотря на это, ему выдали права, и срок их действия еще не истек. Допрошенный в качестве специалиста врач-психиатр пояснил, что параноидная шизофрения относится к тяжелым хроническим заболеваниям. Пациенту с таким заболеванием запрещено управлять транспортными средствами.

На основании этого исковые требования были удовлетворены.