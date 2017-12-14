 

В 2018 году в Орле появятся платные парковки?

14.12.2017 Новости, Общество

К марту мэрия представит предложения.

На заседании профильного комитета горсовета 14 декабря обсудили организацию платных стоянок автомобилей, сообщили в пресс-службе собрания.

Мэрия рассчитывает заработать до 60 миллионов рублей в год за счет платных парковок и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть. Председатель комитета Владимир Строев рекомендовал администрации проработать вопрос и к 1 марта 2018 года представить предложения по организации. Не исключено, что уже в следующем году в Орле автолюбителям придется нехотя открывать кошельки.

Напомним, разговор о платных стоянках в Орле поднимается едва ли не ежегодно на протяжении нескольких лет. Однако до сих пор вопрос остается на этом уровне.

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Орелград. 2017 год

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