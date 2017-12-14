 

В ливенскую колонию неизвестные перебросили таинственные свертки

14.12.2017 Новости, Общество

В Ливнах сотрудники колонии строгого режима пресекли незаконную передачу посылок.

Как сообщает пресс-службе управления ФСИН по Орловской области, 12 декабря сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-2 на четвертом участке внутренней запретной зоны учреждения обнаружили три свертка. В них находились восемь мобильных телефонов и пять аккумуляторных батарей к ним.

— По данному факту проводится проверка, — пояснили в УФСИН. – Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

В ведомстве также сообщили, что в 2017 году в ливенской исправительной колонии № 2 строгого режима было задержано 12 граждан, пытавшихся перебросить или перебросивших запрещенные предметы через ограждение. Все они привлечены к административной ответственности.

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