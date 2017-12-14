В Мценске ребенок нашел гранату и принес ее домой

Вторую он обнаружил прямо у школы.

12 декабря юный амчанин у школы №2 нашел гранату Ф1 времен Великой Отечественной войны, сообщили в орловской Росгвардии. На пришкольной территории велись ремонтные работы, и находка вскрылась и была обнаружена. О ней сообщили в МЧС и ФСБ.

Однако настоящим сюрпризом оказалось то, что ранее школьник уже находил такую же гранату и… принес ее домой. Срочно выехавшие спецслужбы обнаружили «лимонку» в ящике школьного стола.

— На данный момент граната отправлена на исследования, школьная территория осмотрена, с учащимися проведена беседа об алгоритме действий при обнаружении подобных находок, — добавили в Росгвардии.