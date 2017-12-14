В Орловской области повысили цены на электрички

Облправительство утвердило тарифы на железнодорожные перевозки.

Соответствующий приказ издала глава областного управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова. Документом установлены тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые открытым акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания». По сравнению с прошлым годом расценки увеличены.

Так, взрослый тариф на один тарифный пояс (10 км) установлен в размере 21,5 рубля (сейчас – 20,6 рубля), тариф на железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет — в размере 5,38 рубля (5,15). Приказ вступит в силу с 1 января 2018 года. Напомним, что ранее правительство Орловской области утвердило порядок возмещения пригородных железнодорожным перевозчикам выпадающих доходов за счет бюджета региона.