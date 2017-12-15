Областная схема обращения с отходами оказалась нереальной

В прокуратуре подвели итоги Года экологии.

В прокуратуре Орловской области состоялся Второй открытый форум, в котором приняли участие не только представители надзорного ведомства, но и руководители заинтересованных служб – Россельхознадзора, Роспотребнадзора, областного управления лесами, Росприроднадзора и другие. Они обсудили вопросы исполнения природоохранного законодательства.

Одной из самых актуальных проблем было названо загрязнение окружающей среды отходами потребления. Было отмечено, что она осложняется «отсутствием регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, объектов их утилизации, обработки и размещения, отвечающих экологическим и санитарным требованиям».

— Территориальная схема обращения с отходами требует адаптации к реальности, поскольку предусматривает возможность размещения отходов только на полигонах в Ливнах и Верховье, — сказал прокурор Орловской области Иван Полуэктов. – Только они включены в государственный реестр. Но мощность этих объектов не рассчитана на прием отходов от всех районов области.

По его словам, только в Орле объем образуемых отходов в разы превышает возможности указанных полигонов. Проблема есть, а проектная документация на строительство нового городского полигона находится только в стадии экспертиз и согласований, подчеркнул Иван Полуэктов.

— В ноябре область покинуло ООО «ЭкоТек», вывозившее свыше 64 процента совокупного объема отходов Орла, — добавил он. — В сложившейся ситуации задача администрации Орла и контролирующих органов – не допустить мусорного коллапса. Нужно быть внимательнее — граждане периодически жалуются на несвоевременный вывоз коммунальных отходов.

Кстати, природоохранный прокурор отреагировал на нарушения закона — представления уже внесены главе администрации Орла Александру Муромскому и руководителю департамента строительства и ЖКХ Денису Блохину.

— Открытые форумы прокуратура области будет проводить на системной основе, — отметила старший помощник облпрокурора Елена Семина. – Мы готовы обсуждать различные темы, которые актуальны для общественности и требуют принятия мер прокурорского реагирования.