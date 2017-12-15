Орловцев лишили виртуального алкоголя

Вступили в законную силу судебные решения о закрытии «алкогольных» сайтов.

Исковые заявления в суд Советского района были поданы управлением Роспотребнадзора по Орловской области . Как рассказали в ведомстве, два подозрительных сайта были обнаружены в ходе планового мониторинга. Пользователям предлагалось приобрести через интернет алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Доставку по Орлу гарантировали круглосуточно.

Подобный сайт нарушает сразу несколько законов. Во-первых, в нашем регионе, как и по всей стране, запрещена розничная торговля алкоголем по ночам. Во-вторых, приобрести спиртное свободно мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний.

Кроме того, в 2007 году правительство страны утвердило правила продажи товаров дистанционным способом. Согласно им, не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции и товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, оба иска были удовлетворены. На днях они вступили в законную силу. Сведения на спорных сайтах были признаны информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Их внесут в госреестр, после чего доступ к ним будет закрыт.