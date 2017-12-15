Орловский педагог признан одним из лучших в России

Александр Панфилов стал дипломантом всероссийского конкурса.

Педагог дома детского творчества №3 г. Орла Александр Панфилов стал дипломантом Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям», сообщили в мэрии.

Руководитель детского радиоспортивного объединения принял участие в финальном этапе конкурса в Ханты-Мансийске наряду с другими 228 педагогами из 65 регионов. Александра Панфилова наградили дипломом лауреата II степени в номинации «Техническая», а также дипломом «За проявленную активность, творческую инициативу, стремление к созидательной деятельности, неиссякаемый педагогический поиск и качественную подготовку к мероприятиям всероссийского уровня».