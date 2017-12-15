«Спецавтобаза» сможет ремонтировать дворы и убирать город

Если выиграет конкурс.

МУП «Спецавтобаза» постепенно выходит из кризиса, уверил и.о. начальника УМИЗ Орла Максим Диордиев депутатов горсовета на совместном заседании профильных комитетов. Власти обсудили ситуацию на предприятии.

Администрация достигла договоренности об отсрочке лизинговый платежей с «Дорожной службой». ГУП также заключил договор субподряда на содержание улично-дорожной сети в декабре 2017 года. Сегодня сотрудникам «Спецавтобазы» перечислят задолженность по зарплате — после разблокировки счетов.

МУП планирует заявиться на конкурс по содержанию улично-дорожной сети, а также сможет выступить подрядчиком по реализации программы «Городская среда» в 2018 году.