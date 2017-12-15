Суд напомнил чиновникам о брошенных 12 лет назад квартирах

В Верховье удовлетворен необычный иск прокуратуры.

Как сообщили в суде Верховского района, чиновников обязали принять квартиры в муниципальную собственность. Иск в интересах жильцов дома №1 по улице Почтовой в селе Троицкое подал прокурор района, а ответчиком выступила районная администрация. Как следует из материалов дела, семь квартир в этом доме уже 12 лет не имеют определенного статуса.

Раньше здание принадлежало сельскохозяйственному производственному кооперативу «Троицкое». В 2005 году СПК был ликвидирован. По закону принадлежавший ему жилищный фонд должен был быть передан в муниципальную собственность. Однако это не сделано до сих пор.

Как установил суд, спорные квартиры не учитываются в составе ни одного из видов жилищного фонда, что «создает препятствия для реализации лицами, занимающими жилые помещения, их прав, предусмотренных жилищным законодательством». Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, но решение пока в законную силу не вступило.