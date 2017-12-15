В Орле на бывшем заводе «Кока-Колы» погиб сварщик

Возбуждено уголовное дело.

Рабочий ООО «КомплектСнаб» погиб на территории бывшего завода «Кока-Колы». Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Трагедия произошла 15 ноября 2017 года. Рабочие «КомплектСнаба» трудились над реконструкцией заводских территорий. Напомним, что имущественный комплекс «Кока-Колы» выкупила компания «Интернешнл Вайнил Компании-Восток».

Один из сварщиков забрался на высоту 6 метров, чтобы срезать трубу. К несчастью, мужчина сорвался и упал головой на бетонный пол. Смерть наступила моментально. Отмечается, что в это время на объекте был прораб, а погибший нарушил правила охраны труда.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

Отметим, что ООО «КомплектСнаб» известна орловцам как владелец снесенного памятника на Гостиной и земли под ним.