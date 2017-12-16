Облсовет нашел способ на 600 млн увеличить финансирование капремонта

Комитет облсовета одобрил новую редакцию закон о капремонте.

Как уже рассказывал «ОрелГрад», еще в сентябре депутаты одобрили в первом чтении поправки в областной закон «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области».

Затем проект был отправлен на доработку, и сейчас его подготовили к рассмотрению во втором чтении. Как пояснили в пресс-службе облсовета, он был разработан в связи с внесением ряда изменений в Жилищный кодекс РФ. Законопроект обсудили члены комитета по строительству и ЖКХ. Они одобрили его и рекомендовали к принятию в окончательной редакции.

— Предполагается изменение формулы расчета финансовой устойчивости Фонда капремонта, которая позволит дополнительно использовать на ремонт многоквартирных домов до 600 миллионов рублей в год, — отметил зампредседателя комитета Геннадий Сафонов. – Чтобы улучшить качество проведения капремонта, мы дополняем перечень работ и услуг такими работами, как осуществление строительного контроля, оценка техсостояния лифтовых шахт и другими.

Если закон будет принят, то областной перечень услуг и работ по капремонту будет включать в себя:

1) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;

2) устройство выходов на кровлю;

3) утепление фасада;

4) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

5) разработку проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

6) проверку достоверности сметной стоимости выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

7) проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в отношении объекта культурного наследия, являющегося многоквартирным домом;

8) осуществление строительного контроля;

9) ремонт выгребных ям, туалетов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома;

10) ремонт котельных, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;

11) оценку технического состояния многоквартирного дома;

12) оценку технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты;

13) разработку проектной документации на замену лифтового оборудования;

14) оценку соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».