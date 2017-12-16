Орловца отправили в колонию за нападение на женщину

Уличный грабитель проведет в тюрьме почти два года.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Заводского районного суда, вынесенный по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражи жителя Орла. На этот раз его признали виновным в грабеже. Жертвой преступника стала случайная прохожая.

Мужчина увязался за ней и резким движением вырвал у нее из руки сумочку. Внутри находилась небольшая сумма денег и подержанный мобильный телефон, а также личные вещи и косметика. Стоимость похищенного имущества не дотянула и до пяти тысяч рублей.

Суд учел криминальное прошлое подсудимого. Мужчину наказали лишением свободы сроком на 1 год и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.