Орловские ГУПы могут освободить от «оброка»

Депутаты облсовета рассмотрели проект закона о госпредприятиях.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, вопрос был рассмотрен на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам. На суд парламентариев был вынесен законопроект, освобождающий от уплаты части прибыли государственные унитарные предприятия Орловской области.

Согласно действующему законодательству ГУПы обязаны перечислять в областной бюджет часть чистой прибыли. От «оброка» предлагается их освободить. В правительстве считают, что существенно казну ГУПы не пополняют, и потеря средств не ударит больно по бюджету.

В то же время сохраненные деньги предприятия смогут пускать на собственные нужды, например, на погашение кредиторской задолженности. Но законопроект предусматривает важное и трудновыполнимое условие – ГУП освободят от уплаты части прибыли только в том случае, если два предыдущих года он работал в убыток.

— Поскольку предприятия и так накапливают кредиторскую задолженность, перечисление части средств еще больше ухудшает их финансовое состояние, — пояснили в пресс-службе облсовета. — Парламентарии пояснили, что работа убыточных на сегодня предприятий в будущем должна обеспечить больший доход в областной бюджет в виде налоговых и неналоговых поступлений.

Идея выгляди спорной. Предусмотренное законопроектом ограничение говорит о том, что от «оброка» будут освобождены только те предприятия, которые внезапно выбрались из двухгодичного финансового кризиса.