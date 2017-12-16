 

Орловским чиновникам облегчат оформление пенсий

16.12.2017 Новости, Общество

Областные власти отредактировали пенсионные правила.

Речь идет о принятом в 2011 году «Положении о порядке назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Орловской области». Исполняющий обязанности врио главы региона Александр Бударин внес в него изменения, дополнив новыми пунктами.

Самые важные поправки связаны с внедрением новых технологий. Отныне бывшим чиновникам, получающим бюджетные надбавки к пенсии, не обязательно самостоятельно подавать документы. Все сведения будут содержаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Департамент социальной политики будем сам запрашивать их в порядке межведомственного электронного взаимодействия.

Этого же ведомство обязано размещать в ЕГИССО информацию о назначении пенсии чиновнику за выслугу лет, а также о сроках выплаты и ее размере. Все эти данные бывшие госслужащие смогут отслеживать в личном кабинете не только в ЕГИССО, но и в федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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