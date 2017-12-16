 

Промышленный альпинист засудил МУП «ЖРЭП» (Заказчик)

16.12.2017 Новости, Общество

Муниципальное предприятие обязали выплатить почти миллион рублей.

Исковое заявление индивидуального предпринимателя, специализирующегося на предоставлении услуг промышленного альпинизма, рассмотрел областной арбитраж. Ответчиком выступило МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие». Оно задолжало истцу почти 900 тысяч рублей за оказанные услуги.

Из материалов дела следует, что между МУП «ЖРЭП» (Заказчик) и ИП были заключены 12 договоров строительного подряда. Истец обязался своими силами и материалами методом промышленного альпинизма выполнить ремонт желобов и межпанельных швов, а также демонтировать парапет и штукатурку фасадов в домах на улицах 8 Марта, Октябрьской, Тургенева и Комсомольской и в переулке Ягодном.

ИП работы выполнил, но денег не получил. Суд удовлетворил исковые требования. С МУП «ЖРЭП» (Заказчик) взыскана задолженность в размере 894,7 тысячи рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 57,6 тысячи. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

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