В Орле дольщик четырежды засудил АИЖК

Облсуд взыскал с ипотечного агентства компенсацию морального вреда.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда удовлетворила иск местного жителя, который уже более года не может получить оплаченную им квартиру. В 2015 году мужчина заключил договор долевого строительства с акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области». Он сразу оплатил стоимость однокомнатной квартиры – более 1,7 миллиона рублей.

Застройщик обязался передать ему жилье не позднее 30 июня 2016 года. Но дольщик квартиру не получил. Он нашел действенный способ наказать нерадивого застройщика. Так, в октябре 2016 года Железнодорожный райсуд взыскал с АИЖК в его пользу неустойку в сумме 115 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, агентство оштрафовали на 58 тысяч рублей.

В январе тот же суд удовлетворил новый иск дольщика и взыскал с застройщика неустойку за очередной период просрочки в сумме 70 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Штраф составил 40 тысяч. В мае 2017 года еще одно решение по этому спору вынес уже суд Советского района. Неустойку он оценил в 129,8 тысячи рублей, моральный вред — в 10 тысяч, штраф — в размере 64,9 тысячи рублей.

Очередной процесс прошел в облсуде. На сей раз АИЖК обошлось без неустойки и штрафа. Но агентство обязали заплатить еще одну компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.