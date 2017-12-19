Автор хита «Розовое вино» рассказал о тоскливом концерте в Орле

Feduk смог собрать только 20 человек.

Рэпер Федор Инсаров (Feduk), соавтор одного из главных хитов 2017 года «Розовое вино», в интервью Юрию Дудю вспомнил концерт, который прошел в Орле несколько лет назад. В ходе беседы речь зашла о периоде творчества после выхода фильма «Околофутбола», к которому Feduk записал песню. После этого рэпер «замолчал».

— Был ли момент тоски, когда ты куда-то приезжал? — вопрос Дудя.

— Да бывало. Но я это и понимал изначально: когда организация не очень серьезная, ты едешь куда-то, получаешь какие-то деньги. Тогда я не думал, сколько народу придет — я выступал, чтобы показать свою музыку, что я вживую умею делать. Там было 20 человек — в Орле, например. Я получил 12 тысяч рублей, — рассказал Feduk.

После выхода песни «Розовое вино» расценки рэпера на корпоративы составляют около 400 тысяч рублей за выступление.