На инвестиционном послании Клычкова перевели айфоны в зерно

В эти минуты проходит инвестиционное послание врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Его выступление пока не состоялось — слово берут другие спикеры.

Уже выступили почетный гражданин Орла Альберт Иванов, гендиректор «Знаменского СГЦ» Елена Климова, глава орловской IT-компании «Инвентос» Олег Волобуев. Заявленных гостей из Москвы пока не видно.

Гендиректор АО «Промприбор» Николай Кобылкин, в частности, провел презентацию своего предприятия, а затем, говоря об импортозамещении, попросил «не отдавать заказы врагам». Он имел в виду бензоколонки производства США, установленные в Орле. Затем он ударился в конвертацию зерна в мобильные телефоны.

— Вы все владеете телефонами стоимостью 50 тысяч рублей. А теперь посчитайте, сколько нужно продать пшеницы по 5 тысяч рублей за тонну, чтобы купить этот телефон? — обратился Кобылкин к собравшимся.

Ответ: 10 тонн.