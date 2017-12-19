 

Под Орлом чиновники потребовали 5 млн за дорогу

19.12.2017 | 12:53 Новости, Общество

Суд рассмотрел спор чиновников и областной «Дорожной службы».

Дело по исковому заявлению администрации Глазуновского района к государственному унитарному предприятию Орловской области «Дорожная служба» рассмотрел арбитражный суд региона. Истец просил о взыскании 5,1 миллиона рублей с ответчика.

В такую сумму администрация Глазуновского района оценила неустойку за срыв сроков завершения работ. Прошлой осенью стороны заключили контракт на ремонт автомобильной дороги на улице Ленина в Глазуновке.

Согласно контракту, окончание работ было намечено на 31 октября 2016 года. Как установил суд, ремонт в полном объеме не выполнен до сих пор. За нарушение сроков чиновники потребовали неустойку.

«Дорожная служба» признала иск частично и попросила уменьшить размер пени, поскольку он не соразмерен последствиям нарушения обязательства. Арбитражный суд пошел навстречу ГУПу и снизил сумму требований. В пользу администрации Глазуновского района с «Дорожной службы» взыскано 489,4 тысячи рубл

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