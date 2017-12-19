 

Строителя «Титаника» Илью Дисмана заключили под стражу

19.12.2017 | 13:18 Новости, Общество

Заводской районный суд Орла заключил директора филиала ООО «АСК Инжиниринг» Илью Дисмана под стражу, сообщила «ОрелГраду» старший помощник начальника СУ СКР по Орловской области Юлия Дорофеева. Ходатайство следователя было удовлетворено. За решеткой Илья Дисман останется как минимум до 16 февраля 2018 года.

Накануне директору «АСК Инжиниринг» было предъявлено обвинение.

Илье Дисману инкриминируется невыплата зарплаты 157 работникам «АСК Инжиниринг» на общую сумму более 5 миллионов рублей в период с августа по ноябрь 2016 года. Кроме того, следователи считают, что он похитил более 136 миллионов рублей при строительстве ММЦ с февраля по июль 2016 года.

 

 

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