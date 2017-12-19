Трое жителей «карточного домика» переселились в новое жилье

11 собственников получили выплаты.

На совещании в администрации Орла 19 декабря обсудили вопрос решения жилищной проблемы владельцев квартир в доме №68 на набережной Дубровинского.

Как сообщил первый замглавы администрации Олег Минкин, 11 собственников жилья получили выплаты из бюджета, еще шестеро получат их в ближайшее время. Три жителя стали обладателями новых квартир, в стадии оформления находятся два договора купли-продажи жилья.

— Планируется, что соглашение об изъятии [помещений] будет подписано еще семью собственниками, четверо пока не определились с решением. Уже известно, что шесть из них отказались их подписывать, они будут решать вопрос в судебном порядке. Три собственника проживают за пределами Орла, некоторые — за рубежом, поэтому работа с ними будет осуществляться через консульства и миграционную службу, — сказал Олег Минкин.

Александр Муромский поручил решить вопрос с квартирами для жителей «карточного домика» до Нового года.