«Зеленстрой» проиграл суд на 1,3 млн рублей

Муниципальное предприятие задолжало крупную сумму за свет.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» к муниципальному унитарному предприятию города Орла «Зеленстрой». Энергетики просили о взыскании задолженности в размере 1,36 миллиона рублей.

Как установил суд, долг образовался за период с декабря 2016 года по апрель 2017 года. Представитель «Зеленстроя» иск не признал, но и отзыва и возражений на исковое заявление не представил. По его словам, МУП пытался заключить с энергетиками мировое соглашение с графиком погашения долга. Но истец отказался.

Для суда самым важным оказался договор энергоснабжения. Согласно ему, муниципальное предприятие обязалось вовремя и в полном объеме оплачивать электроэнергию, но не сделало этого. Иск был удовлетворен, и с ответчика взыскана вся заявленная сумма.