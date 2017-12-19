 

Жители Выгонки выступили против трансформации детского центра в православный

19.12.2017 | 10:30 Новости, Общество

Решение они приняли на публичных слушаниях.

Жители Выгонки проголосовали против строительства православного центра на месте центра детского творчества на улице Тульской. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Орла. Инициатором публичных слушаний выступил мэр Василий Новиков. На мероприятии присутствовали почти 150 жителей района, а вот представителей митрополии там не дождались.

Руководитель проектной группы Татьяна Правада рассказала о православном центре, который будет «воспитывать христианина, защитника Родины, успешного человека», но жителей Выгонки это не убедило. Они выступили против строительства духовного центра. К своим избирателям присоединился и депутат по округу Андрей Сорокин, предложив восстанавливать здание в нынешнем статусе.

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