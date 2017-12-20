Клычков ограничит расходы чиновников в 2018 году

Утверждены нормативы содержания местных властей.

Врио губернатора Андрей Клычков утвердил нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области на 2018 год. Контроль за исполнением постановления возложен на замгубернатора по экономике и финансам Вадима Тарасова.

Размер нормативов представляет собой долю расходов на местных чиновников и депутатов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов. То есть правительство для муниципальных образований установило максимальную долю собственных доходов казны, по сути, процент, который разрешено тратить на свое содержание.

Так, для Мценска норматив составит 0,185, для Ливен – 0,19. В большинстве райцентров нормативы будут варьироваться между 0,2 и 0,3. Повезло сельским поселениям. Для большинства из них норматив установлен в размере 0,85, то есть местным чиновникам разрешено тратить на свое содержание до 85 процентов доходов сельского бюджета.

ИА «Орелград»