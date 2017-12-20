 

Мошенник обманул двух орловцев, прикидываясь полицейским

20.12.2017 | 17:08 Новости, Происшествия

«Клиентов» он нашел в спортзале.

В Орле полиция поймала 23-летнего мошенника, который притворялся их коллегой, сообщили в УМВД по Орловской области. Ему удалось обмануть парня и девушку.

25-летнему орловцу он предложил устроить того в полицию и взял за это 50 тысяч рублей. Доверившийся молодой человек долгое время ждал, когда ему выдадут форму и табельное оружие, но так и не дождался. Мошенник не остановился на этом и в том же спортзале предложил 24-летней девушке решить некий вопрос, «касавшийся гражданско-правовых отношений». За это он попросил 20 тысяч рублей.

Оба потерпевших написали заявления в полицию, и вскоре преступника нашли. Он признался в мошенничестве, раскаялся и возместил нанесенный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования