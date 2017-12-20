Мошенник обманул двух орловцев, прикидываясь полицейским

«Клиентов» он нашел в спортзале.

В Орле полиция поймала 23-летнего мошенника, который притворялся их коллегой, сообщили в УМВД по Орловской области. Ему удалось обмануть парня и девушку.

25-летнему орловцу он предложил устроить того в полицию и взял за это 50 тысяч рублей. Доверившийся молодой человек долгое время ждал, когда ему выдадут форму и табельное оружие, но так и не дождался. Мошенник не остановился на этом и в том же спортзале предложил 24-летней девушке решить некий вопрос, «касавшийся гражданско-правовых отношений». За это он попросил 20 тысяч рублей.

Оба потерпевших написали заявления в полицию, и вскоре преступника нашли. Он признался в мошенничестве, раскаялся и возместил нанесенный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.