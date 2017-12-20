Налоговики уточнили претензии к «Дормашу»

Реестр требований кредиторов завода пополнился на 6 млн рублей.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы России к закрытому акционерному обществу «Дормаш» о включении задолженности в реестр требований кредиторов. Дело слушается с мая 2017 года. Изначально налоговики просили включить во вторую очередь реестра 14,67 миллиона рублей, в третью очередь – 560,7 тысячи.

Однако недавно в суд было представлено уточнение заявленных требований. Истец снизил сумму более чем вдвое. Арбитраж постановил включить во вторую очередь требований кредиторов основной долг по НДФЛ в сумме 6,001 миллиона рублей, в третью очередь — 560,7 тысячи, в том числе штраф в размере 401 тысяча рублей.

Напомним, что «Дормаш» был признан банкротом по заявлению ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт». В июле 2016 года в отношении завода была введена процедура наблюдения. В марте 2017 году решением арбитражного суда Орловской области предприятие было признано несостоятельным.