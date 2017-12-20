Орловцам посоветовали следить за свиньями

Россельхознадзор рассказал о напряженной ситуации с АЧС.

Территориальное управление Россельхознадзора призвало жителей Орловской области сообщать обо всех случаях падежа свиней в личных подворьях, при обнаружении трупов диких кабанов и свиней в лесных массивах, на свалках и других местах. Сделать это можно по телефону в Орле 43-65-89 или лично прийти по адресу: ул. Пожарная, д. 72. Кроме того, сообщение можно оставить на официальном сайте ведомства в разделе «Контакты и обратная связь».

— Обнаружение трупов свиней на территории свалок и в лесополосе ряда регионов свидетельствует о сокрытии владельцами свиней как болезни, так и гибели животных, что является причиной распространения АЧС и выноса возбудителя болезни в дикую фауну, — пояснили в Россельхознадзоре.

Обращение связано с осложнением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Российской Федерации. В текущем году вспышки вируса были зарегистрированы на территории 24 регионов, включая Орловскую область. Опасное заболевание выявляли также у наших соседей в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.

— Особую озабоченность вызывает занос возбудителя АЧС в 2017 году на крупные свиноводческие комплексы, — говорят в Россельхознадзоре. — Вспышки АЧС на промышленных предприятиях свидетельствуют о том, что руководителями не принимаются меры по регулярному обеспечению режима биологической защиты.

Осложняет ситуацию наличие масштабных хозяйственных связей у таких предприятий. Вирус может распространиться по другим регионам с продукцией, изготовленной из зараженных животных.