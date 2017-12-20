В Ливнах ребенок, мама и бабушка отравились газом

Им вовремя оказали медицинскую помощь.

В Ливнах семья была госпитализирована после отравления газом, сообщает газета «Уездный город». ЧП произошло в квартире на улице Мира — когда именно, не уточняется.

54-летняя женщина вернулась домой из магазина, и внезапно ей, ее дочери и внуку стало плохо. Семья вызвала скорую помощь. Их госпитализировали в Ливенскую ЦРБ. Ребенок попал в реанимацию, его состояние стабилизировалось к утру.

Предположительно, причиной происшествия стала несанкционированная установка оборудования. Жильцы снова смогут пользоваться газовыми приборами, когда все неисправности будут устранены.