 

В Ливнах ребенок, мама и бабушка отравились газом

20.12.2017 | 12:19 Новости, Происшествия

Им вовремя оказали медицинскую помощь.

В Ливнах семья была госпитализирована после отравления газом, сообщает газета «Уездный город». ЧП произошло в квартире на улице Мира — когда именно, не уточняется.

54-летняя женщина вернулась домой из магазина, и внезапно ей, ее дочери и внуку стало плохо. Семья вызвала скорую помощь. Их госпитализировали в Ливенскую ЦРБ. Ребенок попал в реанимацию, его состояние стабилизировалось к утру.

Предположительно, причиной происшествия стала несанкционированная установка оборудования. Жильцы снова смогут пользоваться газовыми приборами, когда все неисправности будут устранены.

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