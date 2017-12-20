В Орле УК наказали за разбитую деревом иномарку

Орловский облсуд удовлетворил исковые требования водителя.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского облсуда отклонила апелляционную жалобу одной из управляющих компаний Советского района. Ранее суд первой инстанции обязал ее возместить автовладельцу ущерб за разбитую иномарку. Происшествие произошло в июле прошлого года.

Владелец припарковал автомобиль «Тойота Рав 4» во дворе многоквартирного дома. Поднялся сильный ветер, и на машину упало дерево. Ответственность за случившееся водитель сразу возложил на управляющую компанию. Он даже заключил с ней соглашение о возмещении причиненного ущерба. Но затем УК отказалась платить, а в суде не стала признавать иск.

Представители компании настаивали на том, что она является ненадлежащим ответчиком. Мол, границы земельного участка многоквартирного дома не сформированы, и поэтому ответственность по обслуживанию данной территории возлагается на муниципальное образование.

Но суд пришел к выводу, что упавшее дерево росло на участке, относящемся к общему имуществу собственников многоквартирного дома. Следовательно, за него отвечает управляющая компания. В пользу автовладельца суд взыскал с УК почти 230 тысяч рублей, включая возмещение материального ущерба и расходы на экспертизу.