В Орловской области оценят качество управления финансами

Правительство утвердило правила контроля за муниципалитетами.

Порядок осуществления оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства утвердил глава правительства региона Андрей Клычков. Сбором данных будет заниматься областной департамент финансов.

По итогам мониторинга будет формироваться региональный рейтинг, который правительство обязано размещать в открытом доступе на своем сайте ежегодно не позднее 1 мая. Оценка качества управления финансами необходима для распределения межбюджетных трансфертов по районам и городам. Финансовые бонусы получат те, кто войдет в первую тройку.