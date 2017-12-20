 

В Орловской области оценят качество управления финансами

20.12.2017 | 16:33 Новости, Общество

Правительство утвердило правила контроля за муниципалитетами.

Порядок осуществления оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства утвердил глава правительства региона Андрей Клычков. Сбором данных будет заниматься областной департамент финансов.

По итогам мониторинга будет формироваться региональный рейтинг, который правительство обязано размещать в открытом доступе на своем сайте ежегодно не позднее 1 мая. Оценка качества управления финансами необходима для распределения межбюджетных трансфертов по районам и городам. Финансовые бонусы получат те, кто войдет в первую тройку.

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