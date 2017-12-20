 

В Орловской области усилят меры безопасности

20.12.2017 | 10:09 Новости, Общество

Система РСЧС перейдет в режим функционирования повышенной готовности.

С 25 декабря 2017 года для органов управления и сил областной единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) будет введен режим функционирования повышенной готовности. Распоряжение об этом издал врио губернатора Андрей Клычков.

Чиновникам обладминистрации приказано обеспечить готовность подведомственным организациям к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. Кроме того, в круглосуточном режиме будет функционировать межведомственная рабочая группа областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Главному управлению МЧС России по Орловской области поручено возглавить работу по координации действий органов управления, сил и средств, расположенных на территории региона, независимо от их ведомственной принадлежности, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС и происшествий.

ИА «Орелград»

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