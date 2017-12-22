«Одичалая» из Орловской области: возбуждено три уголовных дела

Следственный комитет по Орловской области после эфира передачи «Мужское / Женское» на Первом канале возбудил три уголовных дела по статьям «Халатность», «Истязание» и «Оставление в опасности». Об этом сообщили в ведомстве.

В администрации Хотынецкого района происходят выемка документов, допросы, осматриваются помещения. Проводятся необходимые экспертизы. СК оценит действие и бездействие всех лиц, из-за которых судьба недееспособной Зои Мельниковой складывается именно таких образом. Дело находится на личном контроле главы регионального СК Анатолия Щурова.

В выпуске передачи «Мужское / Женское» рассказали о судьбе жительницы Хотынецкого района Орловской области Зое Мельниковой. Девушка в 29 лет не умеет читать, писать и считать, но у нее есть двое сыновей. После смерти матери она осталась одна и проживает в доме своего сожителя, который ее систематически избивает.