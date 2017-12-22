Уборкой Орла в 2018 году займется «Спецавтобаза»

Предприятие выиграло конкурс.

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» стало победителем конкурса по выбору подрядчика для содержания улично-дорожной сети Орла в 2018 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Кроме «Спецавтобазы», на конкурс никто не заявлялся, и заявка МУПа была признан соответствующей требованием. Предприятие получит 110 миллионов рублей. Очень важно, что деньгами не придется ни с кем делиться — напомним, последнее время «Спецавтобаза» была субподрядчиком «Дорожной службы» и отчисляла средства в бюджет ГУПа. Прежний директор Владимир Достовалов называл этот контракт «кабальным».

Ранее власти заявляли, что получение муниципального контракта позволит «Спецавтобазе» продолжить существование.