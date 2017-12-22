 

В Орле завели дело о слишком больших могилах

22.12.2017 | 15:13 Новости, Общество

Бывшего чиновника МКУ «УКХ» подозревают в превышении служебных полномочий.

Уголовное дело в отношении начальника отдела МКУ «Управление коммунального хозяйства г. Орла» возбуждено по материалам проверки, проведенной по поручению прокурора области Ивана Полуэктова. Его завели по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Советского района.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, в ходе проверки были вскрыты факты предоставления гражданам участков для захоронения с превышением установленной площади. Порядок выделения земли под могилы регламентирует утвержденное администрацией Орла положение о погребении и похоронном деле.

Согласно ему, максимальный размер участка составляет 2,5х3 метра. Считается, что этого хватает на три семейных захоронения. Однако в ходе проверки всплыли «факты неоднократного предоставления гражданам в период с 2015 года по май 2016 года» участков для захоронения большего размера, чем установлено городским положением.

Прокуратура не называет имени подозреваемого. Однако можно предположить, что речь идет об Эдуарде Троцюке, который в указанный период работал в «УКХ». В прошлом году в отношении него уже было возбуждено дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, он создал преступную группу, члены которой получали деньги за незаконную выдачу гражданам удостоверений на право пользования захоронениями на закрытых кладбищах Орла.

Нетрудно заметить, что свежее дело заведено не по статье «Взятка». То есть пока расследование идет по фактам предоставления земли завышенной площади. Но следствию предстоит выяснить причины и мотивы, которыми руководствовался экс-чиновник. Если окажется, что делалось это не бескорыстно, мы вправе ожидать открытия нового уголовного дела.

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