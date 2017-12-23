Ночью на трассе Форд протаранил Камаз

Авария случилась вчера на под Глазуновкой в деревне Трубицыно около 18 часов

Автомобили двигались на отрезке дороги между поселком Глазуновка и Малоархангельск. По предварительным данным, водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Удар был огромной силы. Передняя часть Форда Мондео была смята, а Камаз едва не опрокинулся.

В виду сложности ДТП и минусовой температуры, на место выехали 6 единиц техники. На помошь глазуновским пожарным прибыли спасатели из Малоархангельского района.

По данным на вчерашний вечер, было спасено два человека.

В настоящее время ГИБДД проводит проверку по факту ДТП и устанавливает вину его участников.