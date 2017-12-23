 

Ночью на трассе Форд протаранил Камаз

23.12.2017 | 10:28 Новости, Происшествия

Авария случилась вчера на под Глазуновкой в деревне Трубицыно около 18 часов

Автомобили двигались на отрезке дороги между поселком Глазуновка и Малоархангельск. По предварительным данным, водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Удар был огромной силы. Передняя часть Форда Мондео была смята, а Камаз едва не опрокинулся.
В виду сложности ДТП и минусовой температуры, на место выехали 6 единиц техники. На помошь глазуновским пожарным прибыли спасатели из Малоархангельского района.
По данным на вчерашний вечер, было спасено два человека.
В настоящее время ГИБДД проводит проверку по факту ДТП и устанавливает вину его участников.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования